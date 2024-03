Red Cat Holdings Inc est un fournisseur de produits, de services et de solutions pour l'industrie des drones, basé à Porto Rico. La société fournit ses services aux marchés des entreprises, des militaires et des consommateurs. Elle conçoit, développe, commercialise et vend des logiciels et des produits pour drones. Les drones Golden Eagle de Red Cat sont approuvés par le ministère de la Défense pour des applications de reconnaissance, de sécurité publique et d'inspection. La technologie de Skypersonic Inc, une filiale de la société, permet aux drones d'effectuer des services d'inspection dans des endroits où le système de positionnement global (GPS) n'est pas disponible, tout en enregistrant et en transmettant des données même s'ils sont utilisés à des milliers de kilomètres. L'offre de la société comprend également des lunettes vidéo First Person View (FPV) qui donnent aux pilotes une meilleure perspective pour contrôler leur drone en vol. Red Cat Holdings Inc opère par le biais de plusieurs filiales, dont Teal Acquisition I Corp et Rotor Riot, LLC.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense