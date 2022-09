Le gendarme espagnol de la concurrence s'efforce de maintenir à flot les négociants en électricité

La CNMC a déclaré qu'elle adoptait ces mesures, comme l'ajustement du calcul des garanties pour utiliser la mesure la plus précise, afin de réduire l'impact des prix élevés sur la solvabilité financière de ces entreprises.

Ces mesures interviennent à un moment où les régulateurs financiers européens examinent des mesures d'aide pour désamorcer une crise pour les fournisseurs d'énergie, alors que les prix de l'électricité s'envolent suite à la réduction de l'approvisionnement par Moscou.

Les entreprises du secteur de l'énergie ont cherché à se prémunir contre les hausses de prix grâce à des produits dérivés liés au coût futur de l'énergie.

Pour maintenir ces contrats ouverts, les entreprises doivent déposer une "marge" en espèces, mais celle-ci a gonflé avec la hausse des prix suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En Espagne, la flambée des prix du gaz et de l'électricité au cours de l'année dernière a accru la pression financière sur l'activité des agents acheteurs du marché, en particulier dans le cas des négociants indépendants qui achètent l'énergie sur le marché et sont plus exposés aux fluctuations des prix.

La CNMC a déclaré qu'elle essayait d'éviter l'impact des fluctuations quotidiennes des prix de l'énergie et des garanties ultérieures lorsque l'exigence mensuelle est déjà satisfaite.

Les négociants indépendants doivent déposer des garanties pour remplir leurs obligations de paiement envers l'opérateur du marché (OMIE) et l'opérateur du réseau électrique Red Electrica REE, ce qui met en danger la viabilité de nombre d'entre eux.

"Comme ils paient l'argent d'avance, il s'agit essentiellement d'empêcher les entreprises de faire faillite", a déclaré un porte-parole de la CNMC, ajoutant que ces mesures génériques ont été conçues pour les petits distributeurs d'électricité qui ne produisent pas d'électricité par eux-mêmes.

"Bien que vous exigiez toujours les garanties, la procédure permet aux entreprises d'accélérer les formalités administratives, de les alléger et de réduire les délais", a déclaré le porte-parole.