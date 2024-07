Red Hill Minerals Limited est une société australienne qui se consacre à l'exploration de l'or et des métaux de la batterie. La société se concentre sur le projet d'or et de métaux de base de West Pilbara en Australie occidentale. La société possède le projet de minerai de fer Pannawonica et le projet de roche dure Three Peaks et continue à chercher des opportunités pour faire avancer ces projets. Son principal actif est la Red Hill Iron Ore Joint Venture (RHIOJV). La société a réalisé des études sur un concept d'exploitation de carrière basé sur des affleurements de roches porphyriques sur le site de Three Peaks, à proximité du projet Pannawonica. Le projet Pannawonica est situé au nord de la zone de projet West Pilbara et comprend les concessions minières de minerai de fer Redgate et Whitegate, détenues à 100 % par la société.

Secteur Acier