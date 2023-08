Red Robin Gourmet Burgers, Inc. et ses filiales exploitent, franchisent et développent des restaurants à service complet en Amérique du Nord. Le menu de l'entreprise comprend une gamme de burgers Gourmet à base de bœuf haché frais, ainsi qu'une gamme de burgers Red's Tavern Double, et la gamme Red Robin's Finest avec des garnitures. Elle propose également des burgers à base d'autres protéines, notamment des poitrines de poulet (grillées ou frites), des galettes de dinde, ainsi qu'une galette végétarienne et la galette de burger à base de plantes. La société propose une gamme de pains, notamment sans gluten, au sésame, briochés, et des wraps de laitue, avec une variété de garnitures, y compris des sauces maison, des pailles d'oignon croustillantes, des champignons sautés, plusieurs choix de fromages et un œuf au plat. Ses catégories de boissons comprennent des boissons spécialisées alcoolisées et non alcoolisées, des cocktails, du vin et une variété de bières nationales et artisanales. La société propose également une gamme de desserts en portions individuelles et à partager, ainsi que ses milkshakes.

Secteur Restaurants et bars