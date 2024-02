Red Rock Resorts, Inc. est une société holding qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale Station Casinos LLC (Station LLC). Station LLC est une société de jeux, de développement et de gestion qui développe et exploite des casinos et des lieux de divertissement. Station LLC possède et exploite six établissements de jeux et de divertissements et dix casinos plus petits. Ses segments comprennent les opérations de Las Vegas et la gestion des Amérindiens. Le segment des opérations de Las Vegas comprend les casinos de la région de Las Vegas, et le segment de la gestion amérindienne comprend les accords de gestion avec les Amérindiens. Ses casinos sont situés dans toute la vallée de Las Vegas et offrent des possibilités de divertissement et de restauration. L'entreprise contrôle également six sites de développement à Las Vegas qui ont des droits sur les jeux. Il propose des offres de jeux et autres, notamment des restaurants, des hôtels et d'autres équipements de divertissement. Elle contrôle et gère l'ensemble des activités et des affaires de Station Holdco LLC (Station Holdco) et de Station LLC.

Secteur Casinos et jeux