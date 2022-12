Les actions de Red Rock bondissent malgré l'aggravation de la perte due aux frais administratifs

(Alliance News) - Red Rock Resources PLC a déclaré jeudi que sa perte s'est creusée au cours de son dernier exercice financier, suite à une hausse des coûts administratifs.

Red Rock est une société de développement de ressources naturelles basée à Londres et possédant des intérêts en Afrique et en Australie.

Ses actions ont bondi de 13% à 0,35 pence jeudi après-midi à Londres.

La société a fait état d'une perte avant impôts de 2,8 millions de GBP au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin, ce qui représente une augmentation par rapport à la perte de 1,7 million de GBP enregistrée un an auparavant. Red Rock ne génère pas de revenus d'exploitation.

La société a déclaré que la perte est due à l'augmentation des frais d'administration qui sont passés de 699 000 GBP l'année précédente à 1,2 million GBP, reflétant l'augmentation des coûts du personnel dans les filiales qui ont augmenté à 657 000 GBP, l'augmentation des frais de comptabilité à 115 000 GBP, et les frais de voyage qui ont bondi à 77 000 GBP.

En ce qui concerne l'avenir, Red Rock prévoit de mettre un ou plusieurs des actifs de lithium détenus par sa filiale du Zimbabwe en production test au cours de l'année prochaine.

Red Rock a ajouté qu'elle compte achever ses efforts en République démocratique du Congo pour obtenir une compensation pour la vente de sa participation dans une coentreprise de cuivre-cobalt avec Vumilia Pendeza SA au cours de l'année prochaine.

"Musonoi Mining SA et les autres projets de coentreprise avec La Generale des Carrieres et Mines en République démocratique du Congo ont été, à notre insu et sans notre consentement, vendus pour 20 millions USD quelques mois après que nous ayons commencé à y travailler, puis, selon nos informations, revendus par un contrat simultané ou quasi simultané pour quelques centaines de millions de dollars", a déclaré Red Rock.

En novembre 2021, Red Rock a obtenu une ordonnance contre Vumilia pour saisir à titre conservatoire 50,1% des 5 millions de dollars US qui ont été versés jusqu'à présent, et elle a reçu 2,5 millions de dollars US de Vumilia en janvier.

Red Rock possédait 50,1% de la coentreprise et de la société de coentreprise désignée. Red Rock a déclaré avoir obtenu un autre jugement des tribunaux congolais pour 2 millions USD de frais et de dommages, bien que ce jugement fasse l'objet d'un appel. Elle a ajouté qu'elle est allée en arbitrage pour réclamer 50,1% de la contrepartie de 15 millions USD non encore payée.

"Les conditions du marché au cours du second semestre 2022, et notre attente que des fonds soient disponibles grâce aux réalisations au Congo, signifient que les opérations au Kenya ont récemment pris du retard par rapport à notre calendrier et comme notre recherche d'un partenaire approprié n'a pas encore porté ses fruits, ce sont des questions que nous devons nous-mêmes régler", a déclaré Red Rock.

Par Jaskeet Briah, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.