Red Rock, Power Metal identifient de l'or visible à la mine Berringa

(Alliance News) - Red Rock Resources PLC et Power Metal Resources PLC ont toutes deux déclaré jeudi que trois trous ont été réalisés dans le cadre d'un programme de forage inaugural à la mine d'or de Berringa dans la coentreprise Victoria Goldfields en Australie.

Ceci s'ajoute au renouvellement réussi de la licence d'exploration pour le projet Berringa pour une durée de cinq ans se terminant en novembre 2027.

Red Rock est une société de développement de ressources naturelles axée sur l'Afrique et l'Australie, tandis que Power Metal est une société d'exploration basée à Londres qui se concentre sur les découvertes mondiales de métaux.

Les actions de Power Metal ont bondi de 11% à 1,25 pence chacune à Londres jeudi après-midi, tandis que les actions de Red Rock ont augmenté de 1,6% à 0,32 pence.

Les deux sociétés ont déclaré que les trois trous achevés, totalisant 655,9 mètres sur les 1 000 mètres prévus, ont recoupé des formations géologiques cibles et démontré la présence d'or visible dans les extensions du filon minéralisé de Berringa.

Les intersections comprennent une veine de quartz minéralisée de neuf mètres de large dans le trou BED23001. La société a noté que les résultats d'analyse des deux premiers trous sont en attente.

Andrew Bell, directeur général de Red Rock, a déclaré : "Nous avons renouvelé avec succès la licence d'exploration couvrant la mine d'or historique de Berringa, où nous entreprenons actuellement un programme de forage au diamant, ce qui constitue un développement important pour notre JV Victoria Goldfields.

"Le forage progresse bien avec trois trous de forage achevés à ce jour. De l'or visible a été rencontré dans les trois trous. Cela montre le ciblage précis des structures par l'équipe géologique, et nous attendons avec impatience de recevoir les données d'analyse détaillées dès que possible."

Le directeur général de Power Metal, Paul Johnson, a ajouté : "Ces résultats sont très encourageants, et nous attendons avec impatience de recevoir les données d'analyse détaillées dès que possible. D'un point de vue géologique, tous les sondages réalisés jusqu'à présent ont recoupé avec succès les prolongements en aval-pendage et latéraux des zones minéralisées cibles.

"Nous pensons que notre JV dans les champs aurifères de Victoria devient de plus en plus convaincant et précieux à mesure que nous progressons dans les travaux d'exploration."

Red Rock détient une participation majoritaire de 50,1 % dans le Victoria Goldfields, dans le cadre d'une coentreprise avec Power Metal Resources PLC. La société a déclaré avoir renouvelé avec succès son permis d'exploration Berringa pour une durée de cinq ans, jusqu'en novembre 2027.

Power Metals a ajouté qu'à côté des 17 permis de prospection accordés et du permis acheté, qui totalisent 1 867 kilomètres carrés, deux autres permis de la coentreprise attendent un octroi, couvrant 467 kilomètres carrés. Il s'agit principalement des champs aurifères entourant Ballarat, en Australie.

Les deux sociétés ont l'intention d'inscrire la coentreprise à la cote.

