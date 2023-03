Red Rock Resources, Power Metal hail essais de forage d'or

Red Rock Resources PLC - société de mise en valeur de l'or et des métaux de base axée sur l'Afrique et l'Australie - et Power Metal Resources PLC - société d'exploration des métaux axée sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie - publient une mise à jour sur le projet de mine d'or Berringa, une coentreprise établie dans l'État de Victoria, en Australie, qui est détenue à 50,1 % par Red Rock et à 49,9 % par Power Metal. Les travaux de forage sont terminés avec un total de six trous de forage au diamant totalisant 988 mètres, et la majorité des échantillons de carottes de forage sont en cours d'analyse dans un laboratoire. "Quatre des six trous de forage réalisés dans le cadre de ce programme ont rencontré de l'or visible ", soulignent les sociétés. Sean Wade, directeur général de Power Metal Resources, déclare : "Il est important de noter que 4 des 6 trous de forage ont rencontré de l'or visible, y compris une importante veine de quartz minéralisée de 30 mètres de large dans le dernier trou réalisé - qui reste ouverte en fond de trou".

Cours actuel de l'action Red Rock Resources : 0,25 pence, en baisse de 9,1 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 42 %.

Cours actuel de l'action Power Metal Resources : 0,90 pence, en baisse de 5,3 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 29

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

