Red Rock Resources plc est une société d'exploration et de développement des ressources naturelles basée au Royaume-Uni, qui a des intérêts dans l'or, le cuivre, le cobalt, le lithium et d'autres minéraux. La société gère un portefeuille diversifié de projets et d'investissements miniers, pétroliers et gaziers dans le monde entier. Ses projets et investissements comprennent le projet aurifère Migori, la mine Berringa, la mine Ballarat, Faso Minerals Limited, El Limon, Copper/Cobalt JV et Elephant Oil Ltd. Elle détient le projet aurifère Migori par le biais d'une participation directe d'environ 75 % dans Mid Migori Mining Company Ltd, qui contrôle une ressource aurifère au Kenya par le biais de deux licences d'exploration. La licence (SPL), qui couvre une superficie d'environ 245 kilomètres carrés (km2), est située dans le sud-ouest du Kenya, à environ 290 km à l'ouest de la capitale Nairobi. La société possède environ 2 306 km2 de demandes d'exploration aurifère à Ballarat. Elle développe une série de projets de lithium à travers l'Afrique, avec un objectif initial de production à court terme au Zimbabwe.

Secteur Sociétés minières intégrées