Red Rock Resources PLC - société d'exploration et de développement de ressources naturelles axée sur l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Australie - engage David Lenigas en tant que consultant stratégique alors qu'elle "entame une nouvelle phase de croissance". M. Lenigas est président exécutif de Pennpetro Energy PLC, producteur de pétrole et de gaz axé sur l'Amérique du Nord, et de Vinanz Ltd, mineur de bitcoins enregistré dans les îles Vierges britanniques.

"Red Rock Resources possède un certain nombre d'actifs de premier ordre et j'apprécie vraiment l'impulsion donnée par le conseil d'administration pour examiner les opportunités dans le secteur du pétrole et du gaz... Je pense que la valeur des actifs de leur portefeuille est bien supérieure à la valeur actuelle de RRR", commente M. Lenigas.

Le président Andrew Bell déclare : "[La] nomination [de David] arrive au moment idéal pour nous, alors que nous commençons à structurer un nouvel avenir très excitant pour Red Rock. Nous voulons maintenant faire progresser certains de nos actifs clés sur la voie de la production et nous avons besoin de personnes ayant l'expérience et le dynamisme de David, qui comprennent ce qu'il faut faire et comment y parvenir."

Cours actuel de l'action : 0,075 pence, en hausse de 0,4 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 73%.

