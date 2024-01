Red Sea International Company SJSC est une entité basée en Arabie Saoudite qui est principalement engagée dans les services immobiliers résidentiels et commerciaux. La société exerce ses activités par le biais de trois secteurs isolables qui comprennent la fabrication et la vente de bâtiments résidentiels et commerciaux non bétonnés, les loyers des immeubles de placement, la fabrication et la vente de peintures et les services connexes. Les activités de la société comprennent également la fabrication d'unités résidentielles non bétonnées, l'entreprise générale, l'entretien, la construction de services publics et de travaux de génie civil, la fourniture de nourriture, la prestation de services alimentaires et le commerce de produits alimentaires. En outre, la société est également impliquée dans la fabrication et la vente de peintures et la fourniture de services connexes. La société possède des succursales à Riyad, Jeddah et deux succursales à Jubail.

Secteur Développement et opérations immobilières