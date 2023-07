Red Star Express Plc est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport et livraison de courriers et de documents (56,3%) ; - prestations de services logistiques (14,8%) : prestations de manutention et d'entreposage de fret ; - transport express de fret (13,5%) ; - prestations de services de gestion des courriers (10,1%) ; - prestations de services support (5,3%). 96,9% du CA est réalisé au Nigeria.

Secteur Frêt aérien et logistique