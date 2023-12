Red Trail Energy, LLC possède et exploite une usine de production d'éthanol de 50 millions de gallons par an près de Richardton, dans le Dakota du Nord. Les principaux produits de la société sont l'éthanol, les drêches de distillerie et l'huile de maïs. L'éthanol est un alcool éthylique, un composant de carburant fabriqué principalement à partir de maïs et de divers autres grains, qui peut être utilisé comme améliorateur d'octane dans les carburants, comme additif de carburant oxygéné dans le but de réduire les émissions d'ozone et de monoxyde de carbone des véhicules, et comme substitut de l'essence non basée sur le pétrole. Elle produit deux formes de drêches de distillerie : les drêches sèches de distillerie et les drêches de distillerie modifiées. Les drêches de distillerie modifiées sont des moûts de maïs transformés qui ont été séchés à environ 50 % d'humidité et dont la durée de conservation est d'environ sept jours. Les drêches de distillerie sont des moûts de maïs transformés qui ont été séchés à environ 10 % d'humidité. L'huile de maïs produite par la société est principalement destinée à l'alimentation animale, à des usages industriels et à la production de biodiesel.

Secteur Carburants renouvelables