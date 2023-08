Red Violet, Inc. se concentre sur la construction de technologies et de plateformes analytiques. La société commercialise ses solutions principalement par le biais de deux marques, à savoir idiCORE et FOREWARN. idiCORE est une solution d'investigation utilisée pour répondre à divers défis organisationnels, notamment la diligence raisonnable, l'atténuation des risques, l'authentification de l'identité et la conformité réglementaire, les sociétés de services financiers, les compagnies d'assurance, les sociétés de soins de santé, les services de police et le gouvernement, le recouvrement, les cabinets d'avocats, le commerce de détail, les sociétés de télécommunications, la sécurité des entreprises et les sociétés d'investigation. FOREWARN est une solution basée sur une application conçue pour le secteur de l'immobilier, qui fournit des informations instantanées avant le contact direct avec un consommateur, aidant ainsi les professionnels à identifier et à réduire les risques. Les solutions de la société permettent d'identifier et de localiser en temps réel les personnes, les entreprises, les biens et leurs interrelations.

Secteur Logiciels