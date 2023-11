Red Violet, Inc. est une société de logiciels et de services. Elle se spécialise dans l'analyse de données et fournit des solutions d'information critiques basées sur le cloud aux entreprises de divers secteurs. Elle développe des technologies et applique des analyses pour fournir des renseignements sur l'identité. Ses solutions permettent l'identification et la localisation en temps réel des personnes, des entreprises, des actifs et de leurs interrelations. Ces solutions sont utilisées à des fins telles que l'atténuation des risques, la diligence raisonnable, la détection et la prévention des fraudes, la conformité réglementaire et l'acquisition de clients. Sa plateforme intelligente, CORE, est conçue pour les organisations de toutes tailles, transformant les données en intelligence. La société commercialise ses solutions par le biais de deux marques, IDI et FOREWARN. IDI est un fournisseur de solutions d'analyse et d'information qui fournit des renseignements exploitables au secteur de la gestion des risques dans des cas d'utilisation tels que la vérification et l'authentification des identités des consommateurs, la diligence raisonnable et le recouvrement de créances.

Secteur Logiciels