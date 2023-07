BERLIN (dpa-AFX) - L'introduction de l'ordonnance électronique prend peu à peu son envol. Plus de 80 pour cent des pharmacies allemandes sont désormais en mesure de lire les cartes de santé électroniques et de délivrer des médicaments, a indiqué la Fédération des associations allemandes de pharmaciens (Abda) à la dpa. D'ici la fin du mois d'août, ce chiffre devrait être de 100 %. "Nous sommes sur la bonne voie", a déclaré une porte-parole de l'Abda. L'utilisation des cartes d'assurance maladie est un vent arrière pour le projet, car les ordonnances électroniques peuvent ainsi être facilement encaissées. Jusqu'à présent, cela n'est possible que via une application, dont l'activation est compliquée, et des codes imprimés.

L'ordonnance électronique doit mettre fin à l'économie de papier avec jusqu'à présent environ 500 millions d'ordonnances roses par an. Ce projet gigantesque a connu plusieurs revers, il devait initialement être utilisé à grande échelle dès le début de l'année 2022. Mais l'introduction n'a progressé qu'à un rythme d'escargot, les médecins craignant des problèmes au quotidien. Désormais, le sujet prend de l'ampleur. Le ministère fédéral de la Santé prévoit en outre de rendre obligatoire l'utilisation des ordonnances électroniques dans les cabinets médicaux dès le début de l'année. Il ne s'agit que des prescriptions pour les assurés légaux, les assurés privés sont exclus./wdw/DP/zb