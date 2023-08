BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach (SPD), présentera ce mercredi (11h00) les détails du projet d'ordonnance électronique. Depuis le 1er juillet, il est déjà possible dans les premières pharmacies d'insérer la carte d'assuré de la caisse d'assurance maladie dans un lecteur pour la consultation électronique. Le ministre veut maintenant présenter le déroulement exact de l'établissement d'une ordonnance électronique.

D'ici le début de l'année prochaine, les ordonnances électroniques devraient devenir la norme dans les cabinets médicaux. A partir du 1er janvier 2024, les médecins seront tenus de délivrer des ordonnances électroniques. En raison notamment de problèmes techniques, le lancement à grande échelle a été retardé.

On s'attend à ce que Lauterbach s'exprime également mercredi sur le dossier électronique du patient. Celui-ci devrait être disponible pour tous au début de l'année 2025, sauf en cas de refus. Les soins devraient ainsi être plus rapides et de meilleure qualité. Jusqu'à présent, le dossier électronique est facultatif depuis 2021. Il s'agit d'une mémoire personnelle de données, par exemple pour les résultats, les radiographies et les listes de médicaments pris./svv/DP/he