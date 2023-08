SEVENUM (dpa-AFX) - La pharmacie en ligne Redcare Pharmacy (anciennement Shop Apotheke) a revu ses prévisions à la hausse après un deuxième trimestre solide et un partenariat récemment scellé. Le chiffre d'affaires des produits en vente libre (Non-Rx) devrait désormais augmenter de 20 à 30 pour cent cette année, a annoncé mardi à Sevenum l'entreprise cotée au MDax. Jusqu'à présent, l'entreprise visait une croissance de 10 à 20 pour cent dans ce domaine. En outre, Redcare Pharmacy s'attend à une marge plus élevée que dernièrement. La marge corrigée des effets exceptionnels, basée sur le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), devrait désormais se situer entre 1,5 et 3 pour cent, alors que le groupe visait jusqu'à présent une valeur comprise entre 0,5 et 2,5 pour cent./zb/nas