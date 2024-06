(Alliance News) - Les actions à Londres ont reculé vendredi avant la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, laissant le FTSE 100 sur la voie d'une quatrième perte hebdomadaire consécutive.

L'indice FTSE 100 a perdu 47,62 points, soit 0,6%, à 8.237,71. Le FTSE 250 a perdu 105,46 points, 0,5%, à 20 610,42, et l'AIM All-Share a perdu 2,27 points, 0,3%, à 794,27.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,6% à 821,06, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,6% à 18 031,68, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2% à 16 873,14.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,7 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,8 %.

"Après une semaine de reprise régulière après la chute de lundi, le FTSE 100 est reparti à la baisse vendredi, entraîné vers le bas par les valeurs bancaires et de détail", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

NatWest a chuté de 1,6 %, Lloyds de 1,9 %, JD Sports Fashion de 3,1 % et B&M European Value Retail de 1,4 %.

"Wall Street a fait une pause hier soir avant de connaître les chiffres de l'emploi non agricole et, plus important encore, la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine. La Fed ne devrait pas encore réduire ses taux d'intérêt, mais les investisseurs surveilleront de près toute indication d'un mouvement sur ce front", a ajouté M. Mould.

Goldman Sachs estime que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 160 000 en mai, soit un peu moins que le consensus qui tablait sur 185 000.

"Lorsque le marché du travail est tendu, la croissance de l'emploi a tendance à ralentir de manière disproportionnée au cours de la saison d'embauche du printemps et en particulier en mai - lorsque les facteurs saisonniers prévoient plus d'embauches que ce qui est réaliste avec moins de travailleurs disponibles - et les cinq mesures alternatives de la croissance de l'emploi que nous suivons suggèrent un rapport inférieur au consensus", a déclaré la banque d'investissement.

Goldman prévoit que le taux de chômage restera inchangé à 3,9 %, conformément au consensus.

Jeudi, la Banque centrale européenne a réduit ses taux d'intérêt pour la première fois en cinq ans, tandis que la Banque d'Angleterre se prépare également à assouplir sa politique monétaire, bien que les élections générales puissent retarder sa première décision.

Aucun changement de ce type n'est attendu la semaine prochaine de la part de la Réserve fédérale américaine.

La livre était cotée à 1,2794 USD à la mi-journée vendredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2783 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0892 USD, en hausse par rapport à 1,0882 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 155,53 yens, en baisse par rapport à 156,03 yens.

Les actions à New York ont été appelées pratiquement peu de changement. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 sont restés stables, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,1 %.

Sur le plan économique, le prix moyen des logements au Royaume-Uni a baissé de 0,1 % d'un mois sur l'autre, soit environ 170 livres sterling en termes de liquidités, en mai, selon un indice. La valeur moyenne d'un bien immobilier était de 288 688 GBP, soit 1,5 % de plus qu'un an plus tôt, selon Halifax.

Amanda Bryden, responsable des prêts hypothécaires chez Halifax, a déclaré : "L'activité du marché est restée résistante tout au long des mois de printemps, soutenue par une forte croissance des salaires nominaux et des signes d'amélioration de la confiance dans les perspectives économiques".

Andrew Wishart, économiste principal pour le Royaume-Uni chez Capital Economics, a déclaré que "la légère baisse de l'indice des prix immobiliers de Halifax en mai a confirmé que l'augmentation des taux hypothécaires depuis le début de l'année a entraîné une stagnation des prix immobiliers".

M. Wishart pense que la hausse des taux hypothécaires a encore un peu de chemin à parcourir, car les retards dans la première réduction des taux d'intérêt bancaires ont entraîné une hausse des taux d'intérêt des swaps sur lesquels les hypothèques sont calculées.

Par conséquent, à court terme, les prix de l'immobilier "stagneront au mieux", estime-t-il.

Par ailleurs, le constructeur de maisons Bellway a signalé une augmentation des prix de vente, alors qu'il a fait état d'une activité commerciale plus soutenue au cours de la saison de vente de printemps.

L'entreprise basée à Newcastle Upon Tyne, en Angleterre, a déclaré qu'elle avait désormais entièrement vendu pour l'exercice en cours, avec des prévisions de volume et de marge conformes aux prévisions précédentes.

Bellway a déclaré être en mesure de livrer environ 7 500 logements cette année, soit une baisse de 31 % par rapport aux 10 945 logements livrés l'année précédente, et continue de s'attendre à une réduction de la marge d'exploitation sous-jacente d'au moins 600 points de base par rapport aux 16 % de l'année précédente.

Le prix de vente moyen devrait désormais se situer autour de 305 000 GBP, soit une hausse de 3,4 % par rapport aux prévisions précédentes de 295 000 GBP, principalement en raison de changements dans la gamme de produits.

Peel Hunt a prévu des augmentations mineures des prévisions de bénéfices.

Les actions de Bellway ont augmenté de 1,4 %.

Ailleurs, le CBI a déclaré que l'économie britannique connaîtra une croissance plus rapide que prévu cette année et l'année prochaine, les perspectives s'améliorant après une année 2023 difficile.

Le groupe d'entreprises a relevé ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni à 1 % en 2024 et à 1,9 % en 2025, grâce à une reprise attendue des dépenses de consommation à mesure que l'inflation diminue et que les salaires restent robustes. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux prévisions de décembre du CBI, qui tablait sur une expansion de 0,8 % en 2024 et de 1,6 % en 2025, après que le Royaume-Uni a enregistré une croissance dérisoire de 0,1 % en 2023, après être entré en récession technique à la fin de l'année dernière.

Ce rapport fait suite à une révision à la hausse, cette semaine, de la part d'un autre groupe d'entreprises, les Chambres de commerce britanniques, qui prévoit désormais une croissance de 0,8 % en 2024 et de 1 % en 2025.

Dans le FTSE 100, les actions du mineur d'or et d'argent Fresnillo ont chuté de 2,3 %, le prix de l'or ayant baissé après que la Banque populaire de Chine a déclaré que ses avoirs en lingots étaient inchangés à la fin du mois de mai, mettant ainsi fin à une frénésie d'achat massif qui avait duré 18 mois.

L'or était coté à 2 333,96 USD l'once vendredi midi, en baisse par rapport aux 2 374,90 USD à la clôture de Londres jeudi.

Dans le FTSE 250, C&C Group a plongé de 8,5 % après avoir annoncé que le directeur général Patrick McMahon démissionnerait après que des erreurs comptables commises pendant son mandat de directeur financier ont conduit l'entreprise à ajuster les chiffres financiers de l'année précédente.

Le fabricant de boissons C&C, basé à Dublin et surtout connu pour ses marques de cidre Magners et Bulmers, a déclaré que la valeur totale des ajustements représentait une charge de 5 millions d'euros pour le bénéfice d'exploitation sous-jacent. Ces ajustements couvrent la période 2021-2023.

En outre, C&C s'attend à enregistrer une charge exceptionnelle de l'année précédente concernant les contrats onéreux d'Apple de 12 millions d'euros dans l'exercice 2023, qui devait initialement être enregistrée dans l'exercice 2024.

La valeur totale des ajustements est de 17 millions d'euros.

C&C a mis en évidence des "erreurs comptables et des erreurs de jugement", ainsi que des "défaillances" dans le cadre de reporting du groupe.

C&C a expliqué que M. McMahon était directeur financier pendant la période à laquelle les ajustements se rapportent et qu'il reconnaît les lacunes en question.

En conséquence, il a décidé de démissionner de son poste de PDG, une décision que C&C a acceptée "avec regret".

La société a souligné que les chiffres pour les exercices 2024 à 2027 restaient inchangés. C&C a également promis un rachat d'actions supplémentaire de 15 millions d'euros.

Sur l'AIM, Redcentric a chuté de 6,7 % après que WIIT a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de faire une offre pour la société après la clôture du marché londonien jeudi.

Fin mai, Wiit, un fournisseur de services de cybersécurité et d'informatique dématérialisée, coté à Milan, a déclaré qu'il était en pourparlers pour acquérir Redcentric, un fournisseur de services informatiques basé à Harrogate, en Angleterre.

Le baril de pétrole Brent était coté à 80,25 USD à la mi-journée à Londres vendredi, en hausse par rapport aux 79,69 USD de la fin de journée de jeudi.

Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis sera publié à 13h30 BST.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.