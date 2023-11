Redcentric PLC - Société de gestion de services informatiques basée à Harrogate, Angleterre - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 septembre a bondi de 33 % pour atteindre 82 millions de livres sterling, contre 61,5 millions de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôt se réduit à 721 000 GBP, contre 6,6 millions GBP. Le dividende intérimaire est maintenu à 1,2 pence par action. En ce qui concerne l'avenir, Redcentric déclare qu'elle s'attend à ce que le début de l'exercice 2025 soit au moins conforme aux prévisions antérieures. Elle pense qu'elle verra le retour de marges "saines" de 25 % pour le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et une "excellente" génération de trésorerie après l'achèvement de l'intégration de ses acquisitions les plus récentes.

Peter Brotherton, président-directeur général, déclare : "Les acquisitions ont apporté une dimension considérable et élargi notre offre de produits et de solutions, ce qui a entraîné une croissance de 8,3 % du chiffre d'affaires récurrent sous-jacent... Nous envisageons le prochain exercice financier et les suivants avec la certitude que nous pouvons continuer à nous appuyer sur la plate-forme impressionnante que nous avons bâtie. Avec l'achèvement du travail d'intégration, les éléments exceptionnels cesseront et les dépenses d'investissement reviendront à des niveaux plus normalisés, ce qui, parallèlement à une réduction significative des coûts d'exploitation, devrait entraîner une forte génération de flux de trésorerie au cours de [l'exercice 2025] et au-delà."

Cours actuel de l'action : 108,62 pence, en hausse de 3,5%.

Variation sur 12 mois : en baisse de 5,1

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

