Redcentric plc est une société basée au Royaume-Uni. La société est un fournisseur de services gérés de technologies de l'information (TI) qui propose des solutions de cloud computing, de cybersécurité, de connectivité et de communication aux moyennes et grandes entreprises. Par le biais de ses services de communication et de collaboration, elle propose des services de téléphonie IP hébergée, de communications unifiées, d'omnicanal, de lignes sip, d'enregistrement d'appels et de rapports d'appels. La société propose une gamme de services de cloud gérés qui comprennent la migration, l'optimisation, la sécurisation et la maintenance de l'infrastructure cloud des utilisateurs, y compris la colocation, l'infrastructure en tant que service (IaaS), le cloud hybride, la migration cloud et la plateforme en tant que service (PaaS). Ses services de réseau gérés sont une gamme de solutions de réseau exploitées, surveillées et maintenues à distance par un fournisseur de services gérés, conçues pour relier les individus et les sites entre eux, permettant aux utilisateurs d'accéder à des services, des informations et des applications centralisés hébergés sur d'autres sites.

Secteur Services et conseils en informatique