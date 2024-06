Redcentric plc est un fournisseur de services de technologies de l'information (TI) basé au Royaume-Uni. La société est un partenaire de transformation numérique qui propose des solutions de cloud, de communication, de réseau et de cybersécurité. Sa solution de service de réseau géré offre une suite complète de solutions de réseau gérées par des experts et étroitement surveillées. Ses services comprennent la connectivité, les réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN), les réseaux locaux (LAN), les réseaux étendus gérés, l'accès à distance sécurisé et autres. L'entreprise propose une gamme de services cloud gérés avec soin, englobant la migration, l'optimisation, la sécurité et la maintenance continue de l'infrastructure cloud. Ses services comprennent le conseil en nuage, l'infrastructure en tant que service (IaaS), azure, AWS, le nuage hybride, la migration en nuage, modern workplace 365, la plateforme en tant que service (PaaS). Par le biais de ses services de communication, elle propose des services de téléphonie IP hébergée, de communications unifiées, d'omni-canal, de lignes téléphoniques sip, d'enregistrement des appels et de rapports d'appels.

Secteur Services et conseils en informatique