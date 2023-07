Redde Northgate plc est une plateforme de solutions de mobilité intégrées basée au Royaume-Uni qui fournit des services tout au long du cycle de vie des véhicules. La société opère à travers trois segments : Northgate UK&I, Northgate Spain et Redde. Ses activités se répartissent entre la fourniture de véhicules et la gestion et la réparation des accidents. La société propose des solutions de mobilité intégrées aux entreprises, aux opérateurs de flottes, aux assureurs, aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et à d'autres clients dans des domaines clés, notamment la location de véhicules, les données sur les véhicules, la gestion des accidents, la réparation des véhicules, la gestion des flottes, le service et l'entretien, les services auxiliaires des véhicules et la vente de véhicules. L'entreprise offre ses services à ses clients par l'intermédiaire d'un réseau et d'une flotte diversifiée d'environ 130 000 véhicules en propriété et en location, et de plus de 600 000 véhicules gérés, avec environ 175 succursales au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne. Elle fournit des véhicules de différents constructeurs automobiles.

Secteur Frêt au sol et logistique