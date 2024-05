Reddit, Inc. exploite une plateforme sociale, Reddit. La société exploite des applications mobiles et un site web qui permettent aux utilisateurs de former des communautés et de créer et partager du contenu. Reddit a pour objectif d'apporter la communauté, l'appartenance et l'autonomisation à tout le monde dans le monde. Reddit est une ville numérique mondiale où tout le monde peut rejoindre une communauté pour apprendre les uns des autres, s'engager dans des conversations authentiques, explorer ses passions, rechercher de nouveaux passe-temps, échanger des biens et des services, créer de nouvelles communautés et expériences, partager quelques rires et trouver un sentiment d'appartenance. Reddit compte des milliers de communautés, des conversations sans fin et des connexions humaines authentiques. Reddit offre un accès en temps réel à des sujets évolutifs et dynamiques, tels que le sport, le cinéma, l'actualité, la mode et les dernières tendances.

Secteur Internet