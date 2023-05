Le groupe sud-africain Redefine annonce une baisse de 9,2 % de son revenu distribuable

Le groupe a déclaré que son revenu distribuable par action - la principale mesure de la performance financière sous-jacente dans le secteur de l'immobilier coté - a chuté à 23,91 cents au cours des six mois se terminant le 28 février, contre 26,33 cents un an plus tôt.

Le propriétaire du Centurion Mall a déclaré que le revenu du groupe a augmenté de 36,4 % pour atteindre 4,8 milliards de rands (261,11 millions de dollars), en raison de la consolidation du plus grand propriétaire de commerces de détail de Pologne, EPP, de l'acquisition de deux propriétés locales ainsi que de nouveaux développements mis en ligne.

Mais les revenus ont été limités par des réversions négatives de loyers - lorsqu'un locataire paie un loyer inférieur à celui qu'il payait auparavant - et par des cessions.

Redefine, qui possède des commerces, des bureaux et des immeubles industriels d'une valeur de 94,1 milliards de rands, a déclaré que le taux d'inoccupation de son portefeuille sud-africain actif a augmenté à 7,5 %, contre 6,7 % l'année dernière, le taux d'inoccupation des immeubles industriels ayant augmenté à 4,9 %. Le taux d'inoccupation des bureaux est passé de 14,4 % à 14,3 % au cours de la même période.

La société a déclaré qu'elle prévoyait un revenu distribuable par action pour l'ensemble de l'année 2023 compris entre 48 cents par action et 52 cents par action.

(1 $ = 18,3833 rands)