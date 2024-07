Redeia Corporacion S.A. (ex Red Eléctrica Corporación, S.A.) est spécialisé dans les prestations de transmission d'électricité et d'exploitation de réseaux électriques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - gestion et exploitation de réseaux électriques (82,7%) : détention, à fin 2022, d'un réseau de 45 019 km de lignes haute tension et plus de 600 sous-stations. Le groupe propose également des prestations de conseil, d'ingénierie, de construction et de maintenance. 95,8% du CA est réalisé en Espagne ; - gestion et exploitation de réseaux de télécommunication par satellite (11,2%) ; - gestion et exploitation de réseaux de télécommunication par fibre optique (4,8%) ; - autres (1,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (88,9%), Europe (1,6%) et autres (9,5%).