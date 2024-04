(Alliance News) - Les marchés boursiers européens se dirigent vers une ouverture en hausse mardi, prolongeant les gains de la séance précédente, alors que les investisseurs attendent les données préliminaires sur l'activité manufacturière et des services de la zone euro et de l'Allemagne pour le mois d'avril, qui seront publiées plus tard dans la journée.

"Les données mettront en évidence la divergence croissante entre les États-Unis, où le secteur manufacturier prend de l'élan en territoire d'expansion, et l'Allemagne, qui est toujours en territoire de contraction avec un PMI manufacturier oscillant entre 41 et 43. Les données PMI ne devraient pas donner tort à ceux qui parient sur une divergence entre les politiques de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne et devraient favoriser un nouveau glissement de l'EURUSD vers le niveau de 1,05", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Ainsi, selon les contrats à terme IG, le FTSE Mib devrait être dans le vert de 90,0 points ou 0,3 pour cent après avoir clôturé dans le rouge de 0,6 pour cent à 33 724,82.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en hausse de 27,1 points ou 0,3 %, le FTSE 100 de Londres est attendu en hausse de 36,3 points ou 0,5 %, tandis que le DAX 40 de Francfort est en hausse de 109,0 points ou 0,6 %.

Parmi les plus petits marchés boursiers italiens lundi soir, le Mid-Cap a clôturé dans le rouge de 0,2 pour cent à 45 939,49, le Small-Cap en hausse de 0,4 pour cent à 27 913,14 tandis que l'Italy Growth a terminé dans le vert de 0,1 pour cent à 8 056,48.

Sur le Mib, DiaSorin a clôturé en hausse de 4,1 pour cent à 94,94 euros par action, après avoir clôturé dans le vert vendredi soir. HSBC a réduit son objectif de cours à 110,00 euros, contre 115,00 euros, avec une recommandation d'achat.

Le titre Banca Monte de Paschi a également fait l'objet d'achats importants et a progressé de 3,1%, après avoir chuté de 0,9% au cours de la séance précédente.

Iveco Group est resté en bas de l'échelle à l'ouverture, abandonnant 2,2%. Le conseil d'administration de la société a annoncé qu'Olof Persson remplacera Gerrit Marx au poste de PDG du groupe à compter du 1er juillet, date à laquelle Gerrit Marx quittera Iveco Group pour occuper le poste de PDG de CNH Industrial.

Brunello Cucinelli a quitté le parterre à 1,3%, pour sa troisième séance dans le rouge.

Du côté des valeurs moyennes, OVS a augmenté de 2,9%. La société a annoncé jeudi qu'elle avait terminé l'exercice clos le 31 janvier 2024 avec un bénéfice net déclaré de 52,4 millions d'euros, en hausse par rapport aux 39,6 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,07 EUR, contre 0,06 EUR au 31 janvier 2023. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 1,54 milliard d'euros, contre 1,51 milliard d'euros au 31 janvier 2023.

Le titre MARR a quant à lui progressé de 5,7 %, clôturant pour la quatrième séance consécutive avec une tendance haussière.

Juventus Football Club - dans le vert de 2,1 % - a brisé une tendance mini-baissière de cinq séances.

Webuild, d'autre part, a chuté de 2,9 %, après une baisse de 1,2 % vendredi soir.

Du côté des petites capitalisations, Alkemy a clôturé en baisse de 6,8 %, après la séance stable de vendredi soir, ramenant le prix à 10,30 euros.

CSP International - dans le rouge de 5,2% - a déclaré avoir terminé l'année 2023 avec un bénéfice net de 100 000 euros, contre 500 000 euros au 31 décembre 2022. Le chiffre d'affaires de la période s'est établi à 91,6 millions d'euros, contre 94,2 millions d'euros en 2022.

Bialetti Industrie a abandonné 3,1%, après avoir augmenté de plus de 14% après avoir déclaré qu'il a terminé 2023 avec des revenus en hausse de 6,1% à 141,2 millions d'euros, contre 133,1 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebitda a augmenté à 19,2 millions d'euros contre 16,1 millions d'euros l'année précédente, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté à 14,9 millions d'euros contre 11,1 millions d'euros en 2022.

Tessellis - dans le vert à hauteur de 19 % - a annoncé vendredi qu'elle avait reçu un avis de Jefferies Financial Group Inc. concernant l'acquisition de la participation de contrôle indirecte. Plus précisément, Jefferies Financial Group a notifié à la société l'acquisition de la majorité des droits de vote d'Opnet - qui détient 59,26% du capital social de Tessellis - par l'intermédiaire de sa filiale BEI Italia Wireless, à la suite de la conversion des actions préférentielles convertibles en actions ordinaires détenues par BEI Italia Wireless dans Opnet.

IGD - dans le vert de 6,2% - a annoncé jeudi que son conseil d'administration, nommé plus tôt dans la journée par l'assemblée des actionnaires pour la période de trois ans 2024 - 2026, a élu Antonio Rizzi comme président du conseil d'administration, Edy Gambetti comme vice-président et Roberto Zoia comme PDG et directeur général.

Parmi les PME, Redelfi - dans le vert par 2,8% - a annoncé lundi qu'elle avait signé, par l'intermédiaire de sa filiale américaine Redelfi Corporation, avec Elio Energy Group LLC, un développeur américain déjà actionnaire de BESS Power Corporation, les accords d'exploitation pour le développement de 2,4 GW supplémentaires de projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie aux États-Unis. Le nouveau pipeline sera développé par la nouvelle société de droit américain Redelio Renewables LLC, dans laquelle Redelfi Corp. et Elio Group détiennent respectivement une participation de 50 %.

Espe a chuté de 4,2 %, dans sa troisième séance de baisse. La société a déclaré mercredi qu'elle avait clôturé l'exercice 2023 avec un bénéfice de 1,6 million d'euros, contre 200 000 euros un an plus tôt. La valeur de production a augmenté à 59,4 millions d'euros, contre 45,1 millions d'euros au 31 décembre 2022, tandis que le produit des ventes s'est élevé à 42,7 millions d'euros, contre 36,5 millions d'euros en 2022.

Gismondi 1754 a augmenté de 1,8 % après avoir déclaré avoir terminé le premier trimestre de l'année avec des recettes de ventes de 4,4 millions d'euros, en hausse de 5,0 % par rapport à 4,2 millions d'euros au premier trimestre 2023.

Franchi Umberto Marmi a progressé de 7,1%, amenant le prix dans la zone des 6,05 euros. Le titre s'est négocié à un plus haut de 12 000 unités, par rapport à une moyenne quotidienne sur trois mois d'environ 4 600 unités.

Fervi, d'autre part, a progressé de 3,5 %, avec un prix de 18,00 euros par action, dans sa troisième séance de bougie haussière.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,3 pour cent, le Hang Seng a augmenté de 1,6 pour cent, et le Shanghai Composite a baissé de 0,8 pour cent.

À New York, le Dow Jones a terminé en hausse de 0,7 % à 38 239,98, tandis que le S&P a progressé de 0,9 % à 5 010,60 et le Nasdaq de 1,1 % à 15 451,31.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0643 USD contre 1,0644 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2336 USD contre 1,2337 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent vaut 87,24 USD le baril contre 87,05 USD le baril lundi soir et l'or se négocie à 2 306,63 USD l'once contre 2 335,71 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend le PMI manufacturier allemand à 0930 CEST, tandis que le PMI de la zone euro arrivera à 1000 CEST.

Le PMI manufacturier britannique sera publié à 10h30 CEST.

À 1400 CEST, les États-Unis publieront les données sur les permis de construire et à 1545 CEST, le PMI sur les achats du secteur tertiaire, tandis qu'à 2230 CEST, les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole seront publiées.

Sur la Piazza Affari, les résultats trimestriels d'Eni et de Fervi, entre autres, sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.