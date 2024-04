(Alliance News) - Mardi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert en territoire positif le jour où les données PMI pour la zone euro et certaines de ses économies les plus importantes sont attendues.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le vert de 0,6 pour cent à 33 913,25, le Mid-Cap est dans le vert de 0,5 pour cent à 46 170,92, le Small-Cap est en hausse de 0,7 pour cent à 28 109,32, tandis que l'Italie Growth est en hausse de 0,3 pour cent à 8 078,68.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,3 pour cent, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,4 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,7 pour cent.

Dans les nouvelles macroéconomiques, le déficit public de l'Italie a augmenté plus que prévu l'année dernière pour atteindre 7,4 pour cent du produit intérieur brut, encore une fois le plus élevé de l'UE, selon les données officielles révisées lundi.

L'agence nationale de statistiques Istat avait publié une estimation préliminaire en mars, faisant état d'un déficit de 7,2 % du PIB, après un déficit de 8,6 % en 2022.

La révision à la hausse est due au coût plus élevé que prévu de la généreuse incitation fiscale "Superbonus" visant à améliorer l'efficacité énergétique des maisons, ont déclaré les experts de l'Istat lundi lors d'une audition au Parlement.

De retour à Milan, sur le Mib, Telecom Italia a ouvert en tête, en hausse de 2,8%, le jour de l'assemblée des actionnaires et grâce aux signaux provenant de différentes parties sur l'irréversibilité de la vente du réseau au fonds américain KKR. Demain, l'équipe dirigeante devrait être reconfirmée et il est très probable que Vivendi s'abstienne tout simplement.

Comme l'écrit Francesco Bonazzi, chroniqueur à Alliance News, "une assemblée générale est prévue pour renouveler le conseil d'administration. L'actionnaire Vivendi n'a pas présenté de liste, mais devrait choisir de s'abstenir. La liste du conseil d'administration sortant, menée par l'administrateur délégué Pietro Labriola, devrait donc l'emporter haut la main, ce qui constituerait une garantie que la vente du réseau se fera avant l'été, sans arrière-pensée".

"De ce point de vue, on a appris vendredi dernier que KKR avait notifié l'opération à l'Autorité européenne antitrust et que cette dernière avait fixé au 30 mai le délai indicatif pour achever l'enquête.

"Toujours au cours de ces journées, la valeur comptable de Telecom Sparkle a été fixée à 481 millions d'euros au 31 décembre. Selon des rumeurs de presse, Telecom Italia souhaiterait vendre Sparkle pour environ 800 millions d'euros au fonds Asterion et au Trésor lui-même".

Recordati, dans le vert à hauteur de 1,3%, a fait état lundi d'un chiffre d'affaires de 607,8 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 10% par rapport à la même période en 2023.

Le même jour, l'assemblée des actionnaires a approuvé les états financiers pour l'exercice 2023 et a renouvelé l'autorisation d'acheter et de céder des actions propres pour un nombre maximum de 3,5 millions d'actions pouvant être achetées et pour un débours potentiel maximum de 200 millions d'euros.

Le conseil d'administration de Saipem - sur le fond d'ouverture, en baisse de 3,2 pour cent - a approuvé lundi le rapport intermédiaire du groupe pour la période se terminant le 31 mars, faisant état d'un bénéfice ajusté de 57 millions d'euros, par rapport à l'équilibre au cours de la période correspondante de 2023. "En plus de la variation positive enregistrée dans le résultat opérationnel ajusté de 32 millions d'euros, il y a eu l'effet de l'amélioration de l'équilibre de la gestion financière et fiscale pour un total de 25 millions d'euros", lit-on dans la note de l'entreprise.

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,04 milliards d'euros, contre 2,58 milliards d'euros pour la période correspondante de 2023.

Le groupe Iveco augmente de 0,4 pour cent. Le conseil d'administration de la société a annoncé qu'Olof Persson remplacera Gerrit Marx au poste de PDG du groupe à compter du 1er juillet, date à laquelle Gerrit Marx quittera Iveco Group pour occuper le poste de PDG de CNH Industrial.

Du côté des valeurs moyennes, OVS a augmenté de 1,1%. La société a annoncé jeudi qu'elle avait terminé l'exercice clos le 31 janvier 2024 avec un bénéfice net de 52,4 millions d'euros, contre 39,6 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Le conseil d'administration de Piaggio & C. - dans le vert par 0,2% - a confirmé lundi Matteo Colaninno en tant que président exécutif du conseil d'administration et Michele Colaninno en tant que directeur général.

Du côté des petites capitalisations, CSP International - dans le rouge de 1,1% - a déclaré avoir clôturé l'année 2023 avec un bénéfice net de 100 000 euros, contre 500 000 euros au 31 décembre 2022. Le chiffre d'affaires pour la période s'est établi à 91,6 millions d'euros, contre 94,2 millions d'euros en 2022.

Tessellis - en baisse de 2,2 pour cent après le vert de 19 pour cent de lundi à la clôture - a déclaré vendredi qu'elle avait reçu un avis de Jefferies Financial Group Inc. en rapport avec l'acquisition de la participation de contrôle indirecte. Plus précisément, Jefferies Financial Group a notifié à la société l'acquisition de la majorité des droits de vote d'Opnet - qui détient 59,26 % du capital social de Tessellis - par l'intermédiaire de sa filiale BEI Italia Wireless, à la suite de la conversion des actions préférentielles convertibles en actions ordinaires, détenues par BEI Italia Wireless dans Opnet.

Netweek - non encore affecté par la négociation - a approuvé les états financiers consolidés au 31 décembre, qui se clôturent par une perte nette consolidée de 13,4 millions d'euros, contre une perte nette de 1,9 million d'euros l'année précédente.

Sogefi est en hausse de 0,7% après avoir annoncé lundi un résultat net de 15,0 millions d'euros au premier trimestre, contre 13,2 millions d'euros à la même période en 2023.

Les revenus se sont élevés à 263,2 millions d'euros, en baisse par rapport aux 274,0 millions d'euros de la même période de 2023.

Parmi les PME, Redelfi - stable à 5,52 EUR par action - a annoncé lundi qu'elle avait signé, par l'intermédiaire de sa filiale américaine à 100 % Redelfi Corporation, avec Elio Energy Group LLC, un développeur américain déjà partenaire de BESS Power Corporation, les accords d'exploitation pour le développement de 2,4 GW supplémentaires de projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie aux États-Unis. Le nouveau pipeline sera développé par la nouvelle société enregistrée aux États-Unis, Redelio Renewables LLC, dans laquelle Redelfi Corp. et Elio Group détiennent respectivement une participation de 50 %.

CY4Gate - en hausse de 3,2 % - a annoncé mardi que, suite à l'acquisition de XTN, elle avait signé un certain nombre de contrats importants avec des entreprises italiennes de premier plan opérant dans le secteur des services financiers, pour l'acquisition et l'extension fonctionnelle de la Cognitive Security Platform, une plateforme produite par XTN Cognitive Security et un acteur national et européen reconnu dans le domaine de la détection et de la réponse à la fraude et aux menaces numériques.

Les contrats ont une valeur totale de plus d'un million d'euros pour une durée de 12 mois.

Prismi a chuté de 1,3 % après avoir annoncé une perte nette de 11,3 millions d'euros pour 2023, contre une perte nette de 10,8 millions d'euros pour le 31 décembre 2022.

La valeur de production s'est établie à 18,3 millions d'euros pour la période, en baisse par rapport à 20,9 millions d'euros en 2022.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,3 pour cent, le Hang Seng a augmenté de 1,9 pour cent et le Shanghai Composite a cédé 0,7 pour cent.

À New York, le Dow Jones a terminé en hausse de 0,7 % à 38 239,98, tandis que le S&P a progressé de 0,9 % à 5 010,60 et le Nasdaq de 1,1 % à 15 451,31.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0668 USD contre 1,0644 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2336 USD contre 1,2337 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 87,32 USD le baril contre 87,05 USD le baril lundi soir et l'or se négocie à 2 322,80 USD l'once contre 2 335,71 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi prévoit le PMI manufacturier britannique à 1030 CEST.

A 1400 CEST les données sur les permis de construire et à 1545 CEST le PMI des achats du secteur tertiaire, tandis qu'à 2230 CEST les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

Sur la Piazza Affari, les résultats trimestriels d'Eni et de Fervi, entre autres, sont attendus.

