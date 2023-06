Redelfi SpA est une société de gestion ESG basée en Italie. La société se concentre principalement sur la transition numérique et verte en mettant l'accent sur la durabilité et les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Ses activités sont divisées en trois lignes d'affaires : Green, MarTech et GreenTech. Green se concentre sur le développement international des énergies vertes et des BESS (Battery Energy Storage System) ; MarTech est un croisement entre le marketing et la technologie et se concentre sur le big data et l'intelligence artificielle. Elle développe deux logiciels : Jarions et Adest. Le troisième secteur d'activité, GreenTech, est une fusion entre Green et MarTech, et se concentre sur les solutions technologiques durables. La société opère en Italie et à l'étranger.

Secteur Services et équipements environnementaux