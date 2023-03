Redelfi, revenus et Ebitda à trois chiffres en 2022

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Redelfi Spa a approuvé aujourd'hui les états financiers consolidés et le projet d'états financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'un résultat net consolidé de 270 000 euros, en baisse par rapport aux 3,5 millions d'euros de l'exercice 2021.

Ce changement, explique la société dans une note, s'explique par le fait qu'au cours de l'exercice 2021, le résultat net consolidé a été influencé par la plus-value réalisée sur la vente des actions détenues dans Renergetica, qui s'est élevée à 7 millions d'euros.

La valeur de la production en 2022 est de 4,5 millions d'euros, soit 390 % de plus qu'en 2021, où elle était de 900 000 euros. Cette valeur est supérieure aux prévisions du plan d'affaires de 3,5 à 3,7 millions d'euros, principalement en raison de la contribution plus élevée de la Business Unit MarTech, qui a généré des revenus plus élevés que prévu d'environ 400 000 euros, et en raison de la contribution plus élevée des autres revenus provenant de la reconnaissance de crédits d'impôt plus élevés, également en raison de changements réglementaires pour un montant supplémentaire de 400 000 euros.

L'Ebitda pour 2022 a été de 1,7 million d'euros, en hausse de 288 % par rapport à 2021, où il était négatif de 900 000 euros, et plus élevé que prévu dans les orientations du plan d'affaires. L'Ebitda a été nettement plus élevé que les prévisions du plan d'entreprise publiées en novembre dernier (400 000 - 600 000 EUR), notamment en raison du report à 2023 de l'acquisition du premier projet de développement d'une centrale BESS sur le marché américain, qui devait initialement être achevée à la fin de 2022, ce qui a permis de réaliser des économies de coûts d'environ 400 000 EUR au cours de cette année-là.

L'EBIT au 31 décembre 2022 s'élevait à 1,1 million d'euros, soit une augmentation de 193 % par rapport à l'année précédente, où il était négatif de 1,2 million d'euros.

La position financière nette est de 600 000 euros, à comparer à une trésorerie positive de 100 000 euros au 31 décembre 2021.

L'action Redelfi a clôturé dans le vert mercredi, en hausse de 2,5 %, à 1,116 euro par action.

