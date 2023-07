Redfin Corporation est engagée dans la fourniture de services de courtage immobilier résidentiel. Les secteurs de la société comprennent les services immobiliers, les propriétés et les locations. La société utilise une combinaison de technologie et de service local pour créer des prêts hypothécaires et proposer des services de titre et de règlement. Elle rencontre ses clients par le biais de son site Web de recherche d'annonces et de son application mobile. La société achète des maisons directement auprès des propriétaires et les revend aux acheteurs par le biais de RedfinNow. RedfinNow est présent sur environ 16 marchés en Arizona, Californie, Colorado, Texas et Washington. La société propose également des services de titres et de règlement par l'intermédiaire de Title Forward. Title Forward est présent sur environ 27 marchés dans le Colorado, le District de Columbia, la Floride, la Géorgie, l'Illinois, le Maryland, le Minnesota, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Tennessee, le Texas, la Virginie, Washington et le Wisconsin.

