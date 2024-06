Redfin Corporation est une société immobilière basée sur la technologie. La société exploite un marché immobilier en ligne et fournit des services immobiliers, notamment en aidant les particuliers à acheter ou à vendre leur logement. Les segments de la société comprennent les services immobiliers, les locations et les prêts hypothécaires. La société utilise des plateformes numériques pour mettre en relation les consommateurs avec des biens locatifs. Elle aide les gens à trouver un endroit où vivre grâce à des services de courtage, de location, de prêt, d'assurance titres et de rénovation. Les clients qui achètent un logement voient d'abord les maisons grâce à des visites à la demande, et ses services de prêt et de titre de propriété les aident à conclure la transaction. Elle utilise la même combinaison de technologie et de service local pour créer, gérer et ensuite vendre des prêts hypothécaires et offrir des services de titre et de règlement. La société propose des plateformes numériques pour mettre en relation les consommateurs avec des appartements et des maisons disponibles à la location et pour d'autres publicités. Elle dessert plus de 100 marchés à travers les États-Unis et le Canada.

Secteur Services immobiliers