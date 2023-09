Redfin Corporation est une société immobilière basée sur la technologie. La société aide les gens à acheter et à vendre des maisons. La société opère à travers quatre segments : les services immobiliers, les propriétés, les locations et les prêts hypothécaires. La société rencontre ses clients par le biais de son site Web de recherche d'annonces et de son application mobile. Elle utilise la même combinaison de technologie et de service local pour octroyer des prêts hypothécaires et offrir des services de titres et de règlement. Elle propose également des plateformes numériques pour mettre en relation les consommateurs avec des appartements et des maisons à louer. La société achète des maisons directement aux propriétaires et les revend aux acheteurs par l'intermédiaire de RedfinNow. RedfinNow achète des maisons directement à des propriétaires et les revend à des acheteurs. La société offre également des services de titres et de règlement par l'intermédiaire de Title Forward. Title Forward offre des services de titre et de règlement et opère sur environ 27 marchés dans 13 États et dans le district de Columbia.

Secteur Services immobiliers