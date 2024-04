Redfish LongTerm Capital SpA (abrégé en RFLTC) est une société holding d'investissements industriels basée en Italie. La société est spécialisée dans l'acquisition de PME (petites et moyennes entreprises) italiennes familiales, dans une perspective à long terme, en fournissant des services d'assistance et de conseil, en partageant des compétences professionnelles et des stratégies entrepreneuriales visant à accroître leur valeur future. L'entreprise a trois secteurs d'activité. Le segment Achat de participations minoritaires ou majoritaires dans des petites et moyennes entreprises est impliqué dans des acquisitions avec un horizon à long terme en structurant les opérations sous forme de minorités ou en alternative à des opérations majoritaires (également dans Club Deal où RFLTC est le partenaire principal et exprime la gouvernance). L'unité de conseil est engagée dans le soutien de ses filiales dans tous les aspects financiers. Le segment Soutien stratégique offre une assistance aux filiales en matière de décisions stratégiques et de plans industriels.

Secteur Sociétés holdings