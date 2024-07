(Alliance News) - RedFish LongTerm Capital Spa a annoncé vendredi des revenus consolidés pour les six premiers mois de l'année de 20 millions d'euros, en hausse de 316% par rapport aux 4,9 millions d'euros au 30 juin 2023.

Les revenus consolidés pro-forma au 30 juin s'élevaient à 31 millions d'euros et prenaient en compte la consolidation des revenus de Movinter, à compter du 1er janvier 2024, d'environ 14 millions d'euros, des revenus de Six Italia d'environ 8,3 millions d'euros et des revenus de SAIEP d'environ 8,6 millions d'euros.

Le carnet de commandes consolidé pro-forma total de Movinter ainsi que de ses filiales Six Italia et SAIEP, entendu comme les commandes signées par les clients à la date d'établissement du rapport et restant à exécuter, s'élevait à 61,7 millions EUR au 30 juin, dont environ 53 % se rapportaient à 2024 et les 47 % restants aux années ultérieures.

Vendredi, RedFish LongTerm Capital a clôturé dans le vert, avec une hausse de 0,8 %, à 1,29 euro par action.

