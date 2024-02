Redflow Limited est une société australienne qui propose des solutions de stockage de l'énergie. La société conçoit et fabrique des batteries à flux de zinc-bromure pour des applications stationnaires commerciales, industrielles et de services publics. Ses batteries sont utiles pour les applications de stockage d'énergie dans toute une série de scénarios, depuis les petites installations commerciales jusqu'aux applications de stockage de plusieurs mégawattheures. Ses produits comprennent la batterie ZBM3 et l'Energy Pod. Energy Pod est conçu pour des applications industrielles, commerciales, de télécommunications et à l'échelle du réseau. Le système de gestion des batteries (BMS) de la société est conçu et développé pour optimiser le contrôle et le fonctionnement de ses batteries à flux de zinc-bromure. Le BMS offre une visibilité en temps réel des performances de la batterie et se connecte à une plateforme de surveillance basée sur le cloud, afin de fournir des analyses de données à long terme et des capacités d'optimisation du système. La société propose ses solutions de stockage d'énergie sur environ 250 sites dans plus de neuf pays.

Secteur Equipements et composants électriques