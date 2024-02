Redington Limited est un fournisseur de solutions technologiques basé en Inde. La société est engagée dans la distribution de technologies de l'information, de mobilité et d'autres produits technologiques, ainsi que dans des solutions de chaîne d'approvisionnement. La société fournit des solutions de technologie de l'information dans les domaines de l'informatique en nuage, de la technologie, de l'impression numérique et de l'énergie solaire. En outre, elle offre des services technologiques, des services logistiques, des solutions de processus d'affaires et des services financiers. La principale activité de l'entreprise est la distribution en gros de machines, d'équipements et de fournitures (vente en gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques, de logiciels, d'équipements électroniques et de télécommunications et de pièces détachées). Ses solutions comprennent l'infrastructure hyperconvergée, le stockage d'entreprise, la visualisation du stockage, les solutions de tolérance aux pannes et le stockage défini par logiciel. Elle est présente sur environ 38 marchés avec plus de 290 associations de marques internationales. La société exploite environ 70 points de vente.

Secteur Matériel informatique