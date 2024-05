Redishred Capital Corp. est propriétaire des marques PROSHRED, PROSCAN et secure e-Cycle, ainsi que de leur propriété intellectuelle aux États-Unis. La société exerce ses activités dans trois secteurs : l'octroi et la gestion de franchises d'entreprises de déchiquetage sous la marque Proshred (Franchises et licences) ; l'exploitation d'entreprises de déchiquetage appartenant à des sociétés (Sites de la société) ; et le soutien aux franchises et aux entreprises de déchiquetage appartenant à des sociétés (Société). L'entreprise numérise, sécurise, déchiquette et recycle des documents confidentiels et des matériaux exclusifs pour des milliers de clients aux États-Unis, dans tous les secteurs d'activité. Elle accorde des franchises PROSHRED et PROSCAN aux États-Unis et, par le biais d'un accord de licence, au Moyen-Orient. Elle exploite également quinze entreprises directement. Les services de la société comprennent des services de déchiquetage pour les bureaux à domicile, des services de déchiquetage pour les particuliers, des services de destruction de disques durs, des services de déchiquetage à domicile et d'autres services.