(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse mercredi, après que le constructeur de maisons Barratt a offert d'acheter son rival Redrow, qui fait partie du FTSE 250, dans le cadre d'un accord de rachat qui évalue Redrow à 2,5 milliards de livres sterling.

Cette opération constitue un changement radical pour le secteur, reflétant non seulement les défis auxquels les constructeurs de maisons ont été confrontés récemment en termes de contexte économique, mais aussi une décision visant à renforcer les capacités de deux acteurs majeurs, la nouvelle société "Barratt Redrow" ayant des revenus globaux de 7,45 milliards de livres sterling", a déclaré Richard Hunter, chez interactive investor.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 12,46 points, soit 0,2 %, à 7 668,55. Le FTSE 250 était en baisse de 14,08 points, soit 0,1 %, à 19 157,26, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,43 point, soit 0,1 %, à 753,74.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2% à 767,96, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1% à 16 602,08, et le Cboe Small Companies était en légère baisse à 14634,82.

La livre était cotée à 1,2624 USD tôt ce mercredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2590 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'affichait à 1,0763 USD, en hausse par rapport à 1,0749 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 148,03 yens, en baisse par rapport à 148,09 yens.

Tous les regards sont tournés vers le secteur immobilier britannique ce mercredi, sur fond de rachats, de bénéfices et de nouvelles données économiques.

Le constructeur de maisons FTSE 100, Barratt Developments, a annoncé qu'il allait racheter Redrow, une société cotée FTSE 250.

Barratt a perdu 6,3 % à l'ouverture des marchés à Londres, tandis que Redrow a bondi de 14 %.

L'offre publique d'achat portant sur l'ensemble des actions valorise Redrow, une société plus petite, à 2,52 milliards de livres sterling.

Dans le cadre de l'offre de rachat de Barratt, chaque actionnaire de Redrow recevra 1,44 nouvelle action Barratt pour chaque action Redrow. À l'issue de l'opération, les actionnaires de Redrow détiendront environ 33 % du groupe combiné, tandis que les actionnaires de Barratt en détiendront environ 67 %.

Les directeurs de Redrow et de Barratt ont unanimement recommandé aux actionnaires de voter en faveur du plan lors de l'assemblée générale et de l'assemblée du tribunal.

Le groupe combiné sera renommé Barratt Redrow PLC une fois l'opération achevée.

"Nous sommes convaincus que le regroupement donnera naissance à un constructeur de maisons exceptionnel au Royaume-Uni en termes de qualité, de service et de durabilité, en assurant l'excellence et en stimulant l'innovation pour les clients, les employés, les sous-traitants et la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Barratt.

"La combinaison réunira deux entreprises aux empreintes géographiques très complémentaires et trois marques très respectées - Barratt Homes, David Wilson Homes et Redrow - avec lesquelles il sera possible d'accélérer la livraison de logements très attendus dans tout le Royaume-Uni et de donner aux actionnaires l'occasion de participer à la création de valeur future dans le groupe combiné.

Les deux entreprises ont annoncé séparément leurs résultats intermédiaires. Toutes deux ont réduit leurs dividendes en raison de la baisse de leurs bénéfices et de leurs revenus.

Barratt a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 décembre a chuté de 34 % pour atteindre 1,85 milliard de livres sterling, contre 2,78 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté de 70 %, passant de 521,5 millions de livres sterling à 157,1 millions de livres sterling.

En réaction à la baisse des bénéfices, Barratt a réduit son dividende intérimaire de 10,2 pence à 4,4 pence.

Au cours de la même période, Redrow a déclaré que son propre chiffre d'affaires était tombé à 756 millions de livres sterling, contre 1,03 milliard de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est tombé à 84 millions de livres sterling, contre 198 millions de livres sterling.

Elle a réduit de moitié son dividende intérimaire, le ramenant de 10 à 5,0 pence.

Redrow a attribué ces résultats à un "marché de l'immobilier morose" au Royaume-Uni.

Mercredi également, de nouvelles données de Halifax ont montré que les prix de l'immobilier britannique ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en janvier, montrant des signes de reprise dans le secteur.

L'indice des prix de l'immobilier de Halifax a augmenté de 1,3 % sur une base mensuelle en janvier, après une hausse de 1,1 % en décembre. Le logement britannique type a coûté 291 029 GBP en janvier, soit une hausse de 3 924 GBP par rapport à décembre.

"La récente réduction des taux hypothécaires par les prêteurs, alors que la concurrence s'intensifie, ainsi que l'atténuation des pressions inflationnistes et un marché du travail toujours résistant, ont contribué à accroître la confiance des acheteurs et des vendeurs. Il en résulte un début positif pour le marché du logement en 2024", a déclaré Kim Kinnaird, directeur de Halifax Mortgages.

Les constructeurs de maisons Taylor Wimpey et Persimmon ont augmenté respectivement de 1,1 % et de 0,2 %.

Loin de Londres, les actions à New York ont augmenté à la clôture mardi, terminant en territoire positif alors que les investisseurs ont pris en compte les commentaires de la Réserve fédérale pour trouver de nouveaux indices sur les taux d'intérêt.

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 0,4 %, le S&P 500 en hausse de 0,2 % et le Nasdaq Composite en hausse de 0,1 %.

"Les membres de la Fed sont sur le champ de bataille, combattant les colombes. Loretta Mester a déclaré qu'il n'y avait pas d'urgence à réduire les taux et Neel Kashkari a déclaré que la Fed n'avait pas encore atteint son objectif d'inflation. Le jeu se joue maintenant pour une baisse en mai, avec une probabilité d'environ deux tiers", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la banque centrale n'en avait "pas encore fini" avec l'inflation, bien qu'elle ait baissé rapidement avec des données sur l'inflation à 3 mois et à 6 mois "fondamentalement" à l'objectif de 2 % de la Fed.

Toutefois, Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, a déclaré que si l'économie américaine se comportait comme elle le prévoit, cela pourrait ouvrir la voie à des réductions de taux. Mais elle n'était pas encore prête à suggérer un calendrier pour un assouplissement de la politique.

Dimanche, M. Powell a déclaré à l'émission 60 minutes de CBS que "presque tous" les membres du Comité fédéral de l'open market pensent que la banque centrale américaine réduira ses taux de 5,25 %, leur plus haut niveau depuis 23 ans, à 5,5 % à un moment donné au cours de l'année 2024.

Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Antony Blinken était en Israël mercredi, où il devait faire pression en faveur de ce qu'il a qualifié d'accord de trêve "essentiel", alors que la guerre avec le Hamas entre dans son cinquième mois.

Le diplomate devait rencontrer les dirigeants israéliens dans le cadre d'une tournée de crise au Moyen-Orient, après s'être arrêté en Arabie saoudite, en Égypte et au Qatar.

Le Qatar, qui a servi de médiateur pour un cessez-le-feu temporaire au début du conflit, a déclaré que le Hamas avait répondu à une nouvelle proposition d'accord visant à interrompre les combats.

"La réponse comprend quelques commentaires, mais elle est généralement positive", a déclaré le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani après avoir rencontré M. Blinken à Doha.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, le conflit au Moyen-Orient continuant de marquer les esprits. Le pétrole Brent était coté à 78,80 USD le baril tôt à Londres mercredi, en hausse par rapport aux 78,57 USD de la fin de journée de mardi.

En Europe, le CAC 40 à Paris est resté stable, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,2%.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 0,1%. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en hausse de 1,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,3 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,5 %

L'or était coté à 2 034,11 USD l'once mercredi, en baisse par rapport aux 2 036,43 USD de la fin de journée de mardi.

Encore à venir sur le calendrier économique de mercredi, il y a des données sur la balance commerciale américaine à 1330 GMT.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

