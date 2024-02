(Alliance News) - Barratt Developments PLC a déclaré mercredi qu'il avait accepté les termes d'une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions de son petit homologue Redrow PLC, évaluant Redrow à 2,52 milliards de livres sterling.

Cette annonce a été faite alors que les deux constructeurs de maisons ont annoncé une baisse de leurs bénéfices au cours de leurs périodes semestrielles qui se sont terminées le 31 décembre.

Barratt a perdu 5,2 % à 502,00 pence à l'ouverture des marchés à Londres mercredi. L'action du FTSE 100 a une capitalisation boursière de 4,88 milliards de livres sterling. Redrow a fait un bond de 14 % à 684,00 pence l'unité, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 2,24 milliards de livres sterling.

Dans le cadre de l'offre publique d'achat de Barratt, chaque actionnaire de Redrow recevra 1,44 nouvelle action Barratt pour chaque action Redrow. À l'issue de l'opération, les actionnaires de Redrow détiendront environ 33 % du groupe combiné, tandis que les actionnaires de Barratt en détiendront environ 67 %.

Les directeurs de Redrow et de Barratt ont unanimement recommandé aux actionnaires de voter en faveur du plan lors de l'assemblée générale et de l'assemblée du tribunal.

Le groupe combiné sera renommé Barratt Redrow PLC une fois l'opération achevée.

"Nous pensons que le regroupement créera un constructeur de maisons exceptionnel au Royaume-Uni en termes de qualité, de service et de durabilité, en assurant l'excellence et en stimulant l'innovation pour les clients, les employés, les sous-traitants et la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Barratt.

"La combinaison réunira deux entreprises aux empreintes géographiques très complémentaires et trois marques très respectées - Barratt Homes, David Wilson Homes et Redrow - avec lesquelles il sera possible d'accélérer la livraison de logements très attendus dans tout le Royaume-Uni et de donner aux actionnaires l'occasion de participer à la création de valeur future dans le groupe combiné.

Entre-temps, Barratt a annoncé que son chiffre d'affaires semestriel avait chuté de 34 %, passant de 2,78 milliards de livres sterling l'année précédente à 1,85 milliard de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôt a chuté de 70 %, passant de 521,5 millions de livres sterling à 157,1 millions de livres sterling.

En réponse à la baisse des bénéfices, Barratt a réduit de plus de moitié son dividende intérimaire, qui passe de 10,2 pence à 4,4 pence.

Le directeur général, David Thomas, a déclaré : "Au cours de la période, nous avons fait preuve de rigueur en contrôlant soigneusement notre activité de construction, en gérant nos coûts, en étant très sélectifs dans l'achat de terrains et en stimulant nos revenus. Ces priorités claires ont contribué à maintenir la solidité de notre bilan malgré des niveaux de rentabilité plus faibles et à garantir notre résilience et notre réactivité tout au long du cycle".

Les achèvements de logements au cours du premier semestre ont chuté de 28 %, passant de 8 626 l'année précédente à 6 171.

En ce qui concerne l'avenir, Barratt a déclaré : "Bien que notre résultat pour l'ensemble de l'année dépende de l'évolution du marché au cours de la saison de vente de printemps, sur la base de l'augmentation encourageante de l'activité de réservation depuis le début du mois de janvier, nous prévoyons maintenant d'atteindre un total de 13 500 à 14 000 achèvements de maisons pour [l'exercice 2024], y compris [environ] 650 achèvements [join-venture]."

Pour sa part, Redrow a déclaré que le chiffre d'affaires semestriel a chuté de 27 %, passant de 1,03 milliard de livres sterling à 756 millions de livres sterling, et que le bénéfice avant impôt a diminué de plus de moitié, passant de 198 millions de livres sterling à 84 millions de livres sterling, ce qui l'a incité à réduire de moitié son dividende intérimaire, qui est passé de 10,0 à 5,0 pence.

Redrow a attribué ces résultats à un "marché de l'immobilier morose" au Royaume-Uni.

Pour l'ensemble de l'année, Redrow prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,65 et 1,70 milliard de livres sterling, ainsi qu'un bénéfice avant impôt sous-jacent compris entre 180 et 200 millions de livres sterling.

Elle a ajouté que, comme indiqué en novembre, en raison de la faiblesse du marché immobilier à l'automne, elle s'attend à ce que les résultats de 2024 se situent dans la partie inférieure de la fourchette.

Le directeur général Matthew Pratt a déclaré : "Ces dernières semaines, le marché du logement a montré des signes d'amélioration, avec une augmentation des approbations de prêts hypothécaires et une réduction des taux hypothécaires grâce à une plus grande concurrence entre les prêteurs. Cela a renforcé la confiance des acheteurs et augmenté les perspectives d'un retour à un marché des ventes plus stable".

