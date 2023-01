Le constructeur Redrow va remplacer les chaudières à gaz par des pompes à chaleur dans les nouvelles maisons

(Alliance News) - Le constructeur de maisons britannique Redrow PLC a déclaré que les maisons de tous ses nouveaux développements seront équipées d'une pompe à chaleur plutôt que d'une chaudière à gaz à partir de ce mois-ci, dans le cadre du premier engagement de ce type dans l'industrie.

La société a déclaré qu'elle dépassait ses concurrents pour répondre aux propositions du gouvernement visant à interdire les chaudières à gaz dans les nouvelles constructions à partir de 2025.

Les pompes à chaleur à air seront installées en standard dans les maisons de ses prochains développements, avec un chauffage par le sol dans les propriétés individuelles, dans le cadre des plans visant à équiper les nouvelles propriétés de systèmes de chauffage alternatifs.

Ce projet aura le plus grand impact à ce jour sur l'amélioration de l'efficacité des maisons qu'elle construit, a déclaré Redrow.

Les chaudières à gaz sont progressivement éliminées dans le cadre de l'engagement du gouvernement à devenir net zéro d'ici 2050.

Mais Redrow a déclaré que son engagement est une première dans le secteur, car les autres constructeurs ont été lents à s'engager dans l'abandon des chaudières à gaz traditionnelles.

Ce changement devrait améliorer de manière significative l'efficacité énergétique des propriétés nouvellement construites et permettre aux gens de faire des économies sur le chauffage de leur maison.

Matthew Pratt, directeur général de Redrow, a déclaré à l'agence de presse PA que ses clients demandent à être rassurés sur le fait que leurs maisons les aideront à assurer l'avenir de leur chauffage.

"Nos clients veulent des maisons haut de gamme qui sont bonnes pour leur poche et bonnes pour la planète aussi", a-t-il déclaré.

Effectuer la transition avant les changements de réglementation en 2025 aidera le constructeur à devancer la transformation de l'industrie et à la rendre plus facile à comprendre pour les clients, a-t-il soutenu.

Le patron a précisé qu'il y a une "petite augmentation" du coût d'installation d'une pompe à chaleur par rapport à une chaudière à gaz.

"Cependant, nous savons que les clients sont très heureux d'investir dans l'efficacité énergétique et lorsqu'il s'agit de préparer l'avenir de leur maison", a-t-il déclaré.

"Au fur et à mesure que ces technologies se répandent, nous nous attendons à ce que les coûts baissent encore."

Pratt poursuit : "Nous savons combien l'efficacité énergétique est importante pour nos clients et nous sommes fiers d'investir dans des technologies plus récentes et plus vertes et d'ouvrir la voie en proposant ces caractéristiques d'efficacité énergétique.

"Nos clients auront ainsi la possibilité de réduire simultanément leurs coûts et leur empreinte carbone."

Les pompes à chaleur utilisent l'air et une petite quantité d'électricité pour produire de la chaleur et sont plus écologiques qu'une chaudière à gaz lorsqu'elles sont installées dans une maison économe en énergie et bien isolée.

Redrow a testé la consommation d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude avec une pompe à chaleur, par rapport à une chaudière à gaz traditionnelle, et a constaté que la pompe à chaleur utilisait beaucoup moins d'énergie, fonctionnant à un rendement d'environ deux à trois fois celui d'une chaudière classée A.

Le constructeur s'est associé aux fabricants Mitsubishi Corp, Vaillant et Daikin Industries Ltd pour installer les nouveaux systèmes de chauffage.

Par Anna Wise, PA Business Reporter

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.