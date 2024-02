Redrow plc est une entreprise britannique spécialisée dans la construction de logements. La société a environ 100 projets en cours en Angleterre et au Pays de Galles et dispose d'un réseau intégré de 13 bureaux régionaux. La principale filiale de la société est Redrow Homes Limited. L'activité principale des filiales de la société, notamment Redrow Homes Limited, Redrow Real Estate Limited, Redrow Regeneration plc, The Waterford Park Company Limited et The Waterford Park Company (Balmoral) Limited, est le développement résidentiel. L'activité principale de sa filiale, Harrow Estates plc, est l'acquisition, le développement et la revente de terrains. Sa filiale, HB (HDG) Limited, est une société holding intermédiaire. Sa filiale, St David's Park Limited, est engagée dans les services d'entretien de parcs commerciaux.

Secteur Construction de logements