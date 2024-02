Redsun Properties Group Limited est une société holding d'investissement basée en Chine, principalement engagée dans le développement immobilier, la location de biens immobiliers, l'investissement et l'exploitation de biens immobiliers commerciaux et l'exploitation d'hôtels. La société opère à travers trois segments : Le segment de la promotion et de la vente de biens immobiliers, le segment de l'investissement et de l'exploitation de biens immobiliers commerciaux et le segment de l'exploitation hôtelière.

Secteur Développement et opérations immobilières