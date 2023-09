Redwire Corporation, anciennement Genesis Park Acquisition Corp, est une société d'infrastructure spatiale. La société fournit une gamme de solutions d'infrastructure, notamment des composants, des services et des systèmes essentiels à la mission. Elle contribue à fournir diverses technologies, telles que des structures déployables, des systèmes de caméras à usage humain et des adaptateurs de charge utile avancés. Ses domaines d'intervention sont les suivants : entretien, assemblage et fabrication en orbite (OSAM), capteurs et composants avancés, sensibilisation au domaine spatial et résilience (SDA&R), engins spatiaux à ingénierie numérique, commercialisation en orbite basse (LEO). Les applications OSAM de la société comprennent des programmes financés par le gouvernement pour permettre d'augmenter la production d'énergie des petits satellites. Ses offres de capteurs et composants avancés comprennent des panneaux solaires, des flèches composites, des antennes radiofréquence (RF), des adaptateurs de charge utile, des systèmes de caméra qualifiés pour l'espace, des suiveurs d'étoiles et des capteurs solaires. La société sert une gamme de clients dans les domaines de la sécurité nationale, de l'espace civil et commercial.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense