Alerte média : Redwire s'apprête à ouvrir une nouvelle installation de robotique spatiale au Luxembourg ; le ministre de l'Économie Franz Fayot et l'ambassadeur américain Thomas Barrett participeront à la cérémonie d'inauguration

Redwire Corporation (NYSE : RDW), leader dans le domaine des infrastructures spatiales destinées à l’économie spatiale de nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui qu’elle organiserait une cérémonie d’inauguration au sein de son installation dans la ville de Luxembourg, le 19 mai. L’événement inclura une visite des laboratoires, des présentations technologiques et des commentaires des conférenciers invités, parmi lesquels Franz Fayot, ministre de l’Économie du Luxembourg, Thomas Barrett, ambassadeur américain au Luxembourg, et Peter Cannito, PDG de Redwire.

L’installation de Redwire au Luxembourg conçoit et développe des bras robotiques destinés aux missions orbitales, lunaires et de vol libre, afin de soutenir et faciliter des activités telles que la prolongation de la durée de vie des satellites, l’assemblage et la fabrication dans l’espace, le retrait des débris, la gestion des charges utiles, et les opérations sur la surface lunaire.

Les médias participants sont invités à se présenter à 18 h 00 à l’installation luxembourgeoise de Redwire, qui est située au 10 rue Henri M. Schnadt, 1811 Luxembourg. La cérémonie d’inauguration aura lieu à 18 h 30, et sera suivie par les commentaires des conférenciers invités ainsi que par une visite des laboratoires.

Les médias sont invités à s’inscrire à cet événement en contactant Austin Jordan à l’adresse austin.jordan@redwirespace.com.

À propos de Redwire

Redwire Corporation (NYSE : RDW) est un leader dans le domaine des infrastructures spatiales destinées à l’économie spatiale de nouvelle génération, qui possède une précieuse PI axée sur la production électrique solaire ainsi que sur l’impression 3D et la fabrication dans l’espace. Grâce à plusieurs décennies d’expérience de vol, combinées à la culture agile et innovante d’une plateforme spatiale commerciale, Redwire est idéalement positionnée pour accompagner ses clients dans la résolution des défis complexes liés aux futures missions spatiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.redwirespace.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220516006079/fr/