Redwood Trust, Inc. est une société de financement spécialisée qui se concentre sur les domaines du crédit immobilier. Ses segments comprennent Residential Mortgage Banking, Business Purpose Mortgage Banking et Investment Portfolio. Le segment Residential Mortgage Banking consiste en un conduit de prêts hypothécaires qui acquiert des prêts résidentiels auprès d'initiateurs tiers en vue d'une vente ultérieure, d'une titrisation par le biais de son programme de titrisation privé Sequoia, ou d'un transfert dans son portefeuille d'investissement. Le segment Business Purpose Mortgage Banking consiste en une plateforme qui émet et acquiert des prêts à des fins professionnelles (BPL) pour les titriser, les vendre ou les transférer dans son portefeuille d'investissement. Le segment du portefeuille d'investissement est constitué d'investissements organiques décrochés dans le cadre de ses activités bancaires hypothécaires résidentielles et commerciales, y compris les titres conservés dans le cadre de ses activités de titrisation résidentielle et commerciale, les prêts-relais BPL, les investissements de tiers et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé