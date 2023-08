Redx Pharma Plc est une société de biotechnologie en phase clinique basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la découverte et le développement de nouveaux médicaments ciblés à base de petites molécules pour le traitement du cancer et des maladies fibrotiques, ainsi que dans le domaine émergent de la fibrose associée au cancer. Le portefeuille de produits de la société comprend le RXC004, le RXC007 (inhibiteur sélectif de ROCK2) et le RXC008. Le RXC004 est une petite molécule orale, puissante et sélective, qui inhibe l'enzyme Porcupine, un activateur clé des ligands Wnt dans la voie de signalisation Wnt. Inhibiteur sélectif de ROCK2 pour le traitement des maladies pulmonaires interstitielles avec une étude initiale dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Le RXC007 est un inhibiteur puissant, sélectif et actif par voie orale qui cible la protéine kinase 2 (ROCK2) associée à Rho et contenant une bobine spiralée, qui se trouve à un point nodal dans les voies de signalisation cellulaire, au cœur de la fibrose. RXC008 pour le traitement de la maladie de Crohn fibrosténotique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale