Redx annonce des données précliniques positives pour son médicament contre la fibrose

Redx Pharma PLC - société de biotechnologie au stade clinique basée à Macclesfield, Angleterre - annonce des données précliniques pour son principal médicament contre la fibrose, RXC007, et le programme de découverte Discodin Domain Receptor 1/2, présentées hier lors du Resistant Tumour Microenvironment, Keystone Symposia, à Vancouver. Les données présentées proviennent de modèles précliniques d'adénocarcinome canalaire pancréatique et de cancer du sein triple négatif, en combinaison avec la chimiothérapie et l'immunothérapie, qui constituent la norme actuelle en matière de soins. Says RXC007, en combinaison avec la gemcitabine/Abraxane dans des modèles de PDAC métastatique et à matrice extracellulaire élevée dérivés de patients, s'est avéré augmenter la survie par rapport à la norme de soins en monothérapie seule. L'association du RXC007 au traitement standard a permis une augmentation significative de la médiane des jours de survie à partir de la date du traitement, et ce de manière dose-dépendante. Ces nouvelles données sur le RXC007 complètent celles présentées lors de la réunion par le Garvan Institute of Medical Research, un partenaire de collaboration, sur le REDX10616, un analogue proche du RXC007. Dans l'ensemble, ces données fournissent une justification solide du potentiel de l'inhibition de ROCK2 en combinaison avec les soins standard comme traitement potentiel de la fibrose associée au cancer. Redx prévoit de poursuivre l'étude de ce traitement avec son inhibiteur de ROCK2 de nouvelle génération, RXC007. Par ailleurs, lors des Keystone Symposia, des données ont également été présentées sur le programme DDR1/2 de Redx en combinaison avec l'anti-PD-1 dans des modèles TNBC. L'utilisation d'un inhibiteur de DDR1/2, en combinaison avec un anti-PD-1, dans le modèle TNBC E0771 a entraîné une augmentation statistiquement significative de la survie par rapport au groupe de contrôle, un effet qui n'a pas été observé avec l'un ou l'autre des agents seuls.

Cours actuel de l'action : 35,00 pence, en hausse de 7,7 % à Londres jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 43 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

