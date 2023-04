Redx confirme que l'accord avec Jounce est caduc, Tirupati conclut l'accord

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Redx Pharma PLC - Société de biotechnologie en phase clinique basée à Macclesfield, Angleterre - Confirme que le projet de fusion avec Jounce Therapeutics est officiellement caduc. Cette décision fait suite à la décision de Jounce d'accepter une proposition de fusion alternative avec Concentra Biosciences, annoncée le 27 mars. Lisa Anson, directrice générale, qualifie cette décision de "décevante", mais note que Redx est "prête à atteindre des points d'inflexion de valeur significatifs à la fois pour les actifs en phase clinique et pour les candidats en développement au cours des 12 prochains mois". Elle continue d'évaluer les opportunités stratégiques et financières pertinentes.

Great Eastern Energy Corp Ltd - Société de méthane de lit de charbon basée à Asansol, en Inde - Confirme que le dernier jour de négociation des Global Depository Receipts (GDR) sera le 21 avril. Après leur annulation, les GDR deviendront des GDR non cotés. Outre le fait qu'ils ne seront pas cotés, les GDR conserveront la même structure qu'actuellement.

Litigation Capital Management Ltd - gestionnaire d'actifs spécialisé dans les solutions de financement des litiges - annonce la réalisation et l'encaissement d'un investissement qui fait partie du portefeuille Fund I de LCM. En décembre, la Haute Cour a statué en faveur de la partie financée par LCM, le liquidateur de CGL Realisations Ltd, anciennement connu sous le nom de Comet Group Ltd. En vertu de ce jugement, environ 110 millions de livres sterling ont été versés au tribunal par le défendeur, qui fait appel de la décision. Dans l'intervalle, le liquidateur a souscrit une police d'assurance pour la protection des jugements. Par la suite, une demande a été faite pour le paiement de sommes suffisantes pour payer les droits de LCM en vertu de l'accord de financement des litiges ainsi que le coût de la défense de l'appel. Le liquidateur a ainsi pu s'acquitter de ses obligations à l'égard de LCM, ce qui a permis de conclure cet investissement. Patrick Moloney, PDG de LCM, déclare : "Cette résolution est un nouvel exemple de la manière dont l'utilisation de fonds d'investissement gérés par des tiers permet d'accroître le rendement du bilan de LCM et de ses investisseurs en capital."

Kefi Gold and Copper PLC - Société d'exploration et de développement aurifère, centrée sur l'Éthiopie et l'Arabie Saoudite - Annonce une première estimation des ressources minérales du projet Al Godeyer, qui fait partie du complexe Hawiah, dans le cadre de la coentreprise saoudienne de Kefi, Gold and Minerals Company Ltd. L'estimation des ressources minérales de 1,4 million de tonnes à 0,6 % de cuivre, 0,54 % de zinc, 1,4 gramme d'or par tonne et 6,6 grammes d'argent par tonne complète potentiellement les ressources présumées de 11,1 millions de tonnes du gisement Hawiah, situé à proximité. Cela réaffirme le potentiel d'une première exploitation minière à ciel ouvert à Hawiah. Les forages prévus pour le deuxième trimestre visent à convertir les zones non classées du gisement dans la catégorie des ressources présumées et à tester davantage l'étendue du corps minéralisé. Les forages simultanés prévus à Hawiah se concentreront sur l'amélioration et l'expansion de ses ressources totales. Le président exécutif Harry Anagnostaras-Adams déclare : "Les résultats des premiers essais métallurgiques sont particulièrement intéressants et démontrent la capacité d'Al Godeyer à fournir des matériaux supplémentaires pour l'alimentation à ciel ouvert du complexe proposé à Hawiah".

Great Southern Copper PLC - société d'exploration de cuivre et d'or axée sur le Chili - La cartographie identifie de multiples structures de veines et de brèches minéralisées dans la zone d'intérêt de Victoria. Les analyses de copeaux de roche indiquent des teneurs allant jusqu'à 6,9 % de cuivre et 1,85 gramme d'or par tonne dans la zone d'intérêt. La société estime qu'il existe un potentiel pour d'autres structures veino-brecciennes sous une couverture peu profonde. La planification de la prochaine phase d'exploration à Victoria est en cours et vise à identifier des cibles pour des forages de reconnaissance à l'échelle du prospect. Ces travaux comprendront une cartographie et un échantillonnage plus détaillés, complétés par des tranchées et des levés géophysiques magnétiques et de polarisation induite.

San Leon Energy PLC - société de production, de développement et d'exploration de pétrole et de gaz axée sur le Nigeria - Mise à jour sur les transactions proposées, le refinancement et les opérations ELI. Les dates d'arrêt des rapports concernant les transactions proposées avec Midwestern Oil & Gas Co Ltd ont été prolongées jusqu'au 30 juin. Cela concerne les nouvelles facilités de crédit d'Eroton, l'accord d'acquisition de Sahara OML 18, l'accord de réorganisation de MLPL et l'accord de réorganisation d'ELI. L'entreprise reste convaincue que les transactions proposées seront porteuses de transformation.

Tirupati Graphite PLC - Producteur de graphite et de graphène basé à Londres et à Mumbai avec des opérations à Madagascar et en Inde - Achève l'acquisition de Suni Resources SA, la filiale constituée au Mozambique de Battery Minerals Ltd, cotée à l'ASX. La transaction a été annoncée en septembre 2022.

Provexis PLC - Producteur d'un ingrédient alimentaire fonctionnel pour la santé cardiaque, Fruitflow, basé à Reading, en Angleterre - Fait le point sur la structure de son capital et son financement. Le groupe s'attend à devoir lever de nouveaux fonds propres, ou éventuellement de nouveaux prêts, dans les mois à venir. Compte tenu du succès des précédentes levées de fonds et des performances actuelles de l'entreprise, le groupe continue d'avoir des chances raisonnables de lever suffisamment de fonds propres supplémentaires ou de nouveaux prêts. Souligne le regain d'intérêt pour Fruitflow. S'est engagé à acheter plus de 550 000 GBP de stocks à DSM. En contact direct avec plus de 50 clients actuels et potentiels de Fruitflow et cherche à déterminer la demande probable pour les 12 prochains mois et au-delà, en particulier en ce qui concerne les dates de péremption des stocks restants de DSM. Des discussions sont en cours avec DSM concernant l'extension de la période initiale de remise des stocks. En pourparlers avec une tierce partie qui pourrait être en mesure de conserver les stocks sur une base de consignation.

