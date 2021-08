REE Automotive Ltd. : Opinion positive de BTIG

Données financières USD EUR CA 2021 0,01 M - 0,01 M Résultat net 2021 -92,7 M - -79,1 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 -18,3x Rendement 2021 - Capitalisation 2 989 M 2 989 M 2 550 M Capi. / CA 2021 298 930x Capi. / CA 2022 179x Nbr Employés 100 Flottant 79,5% Graphique REE AUTOMOTIVE LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 9,54 $ Objectif de cours Moyen 15,00 $ Ecart / Objectif Moyen 57,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Daniel Barel Chief Executive Officer & Director Haim Aviv Chief Financial Officer Arik Shteinberg Chairman Ahishay Sardes Director & Chief Technology Officer Michael-John Charlton Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) REE AUTOMOTIVE LTD. 0.00% 2 989 TESLA, INC. -5.66% 659 063 NIO INC. -21.83% 62 428 XPENG INC. -11.58% 32 261 LI AUTO INC. -2.77% 28 289 FISKER INC. -4.44% 4 145